Avolta-Aktie: Eröffnung zweier neuer Gastronomiekonzepte am Flughafen Palermo

Dazu zählen das italienische Konzept Amore Do Eat Better sowie die Planeta Wine Bar, die erstmals das Angebot der sizilianischen Weinkellerei in den Reisehandel bringt.

Die neuen Standorte sollen die Präsenz des Reisedetailhändlers am Flughafen stärken, wie Avolta am Dienstag bekanntgab.

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Basel (awp)