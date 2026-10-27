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27.10.2026 20:39:36
Avolta-Aktie: Eröffnung zweier neuer Gastronomiekonzepte am Flughafen Palermo
Avolta hat am Flughafen Palermo zwei neue Gastronomiestandorte eröffnet.
Die neuen Standorte sollen die Präsenz des Reisedetailhändlers am Flughafen stärken, wie Avolta am Dienstag bekanntgab.
awp-robot/cf
Basel (awp)
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