Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Johnnie Walker Bar
|
10.09.2026 21:08:06
Avolta-Aktie: Eröffnunf des ersten Hybridkonzepts am Flughafen Brasília
Avolta erweitert sein Angebot am Flughafen Brasília um zwei neue Gastronomiekonzepte.
Zudem eröffnet Avolta das Vista Corona, das auf die bekannte Biermarke setzt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
awp-robot/ls/
Basel (awp)
Anzeige
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Bildquelle: Kekyalyaynen / Shutterstock.com
In eigener Sache
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!