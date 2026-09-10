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Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456

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Johnnie Walker Bar 10.09.2026 21:08:06

Avolta-Aktie: Eröffnunf des ersten Hybridkonzepts am Flughafen Brasília

Avolta-Aktie: Eröffnunf des ersten Hybridkonzepts am Flughafen Brasília

Avolta erweitert sein Angebot am Flughafen Brasília um zwei neue Gastronomiekonzepte.

Avolta
42.58 CHF -1.16%
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Der Reisedetailhändler lanciert mit der Johnnie Walker Bar sein erstes hybrides Retail- und Gastronomiekonzept in Brasilien.

Zudem eröffnet Avolta das Vista Corona, das auf die bekannte Biermarke setzt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

awp-robot/ls/

Basel (awp)

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Bildquelle: Kekyalyaynen / Shutterstock.com
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