Avolta-Aktie: "Club Avolta" soll Umsatz ankurbeln

Zu diesem Zweck sei der "Club Avolta" ins Leben gerufen worden, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.

Das Programm belohne Mitglieder, wenn sie in einem der fast 5000 Avolta-Geschäften in 73 Ländern einkaufen würden, und biete ihnen exklusive Mitgliederpreise und Zugang zu exklusiven Angeboten. Das Programm ermöglicht es umgekehrt Avolta, die Kunden und ihr Kaufverhalten noch besser zu verstehen, so das Communiqué weiter.

rw/

Basel (awp)