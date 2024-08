Avolta-Aktie: Avolta und Real Madrid eröffnen gemeinsam zwei neue Konzept-Läden

So wurde am Terminal 4 des Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport der erste von zwei neuen Konzept-Läden eröffnet, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. In den Shops werde neben einem Gastronomiebereich eine breite Palette von offiziellen Fanartikeln des Fussballclubs angeboten.

Die Form der Bar "The Corner by Real Madrid" sei dabei von der Silhouette des kürzlich renovierten Santiago Bernabéu-Stadions inspiriert worden, heisst es weiter. Eine weiterer Konzept-Shop soll demnächst am Terminal 1 des eröffnet werden. Dies veranschauliche die Strategie von Avolta, das Food&Beverage-Geschäft mit dem Detailhandel zu verknüpfen.

Der Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport ist der grösste Flughafen des Landes und zählt mit 60 Millionen Passagieren im Jahr 2023 auch zu den grössten Verkehrsflughäfen Europas.

