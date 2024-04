Avolta-Aktie: Avolta stärkt Präsenz in China

Das Unternehmen eröffnet am Shanghai Pudong Airport vier neue Läden der Tochterfirma Hudson und eine Restaurant-Bar. Finanzielle Angaben zur Zusammenarbeit mit dem Flughafen in Shanghai werden in der Meldung vom Freitag nicht gemacht.

Der Pudong Airport zähle allerdings zu den am stärksten frequentierten in China, heisst es. Mit über 54 Millionen Passagieren im Jahr 2023 sei er eine der wichtigsten Luftfahrt-Drehscheiben Ostasiens.

Die Eröffnungen sind Teil der Avolta-Strategie "Destination 2027". In deren Rahmen möchte das Unternehmen aus Basel insbesondere in der Region Asien-Pazifik zulegen und neue Ladenkonzepte etablieren. So soll etwa die Verzahnung von stationärem Handel und Online-Shopping vorangetrieben und der Erlebnischarakter beim Einkaufen stärker in den Vordergrund gestellt werden.

jl/tv

Basel (awp)