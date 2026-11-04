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04.11.2026 15:09:38
Avolon macht Auftrag über 140 Boeing 737 Max 10 fest
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
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16:29
|Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
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16:00
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
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04.11.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Mittwochabend gesucht (finanzen.ch)
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02.11.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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02.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
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31.10.26
|Oktober 2026: Experten empfehlen Boeing-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
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29.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
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29.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:45
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|02.11.26
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|DZ BANK
|02.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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Boeing am 04.11.2026
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Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Der deutsche Aktienmarkt kann seine Gewinne nicht halten. An der Wall Street geht es nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.