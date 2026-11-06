Avnet stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Avnet veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3.28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.72 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 81.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.90 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch