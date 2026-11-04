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04.11.2026 14:36:23
Avnet Q1 Results Surge On Stronger Demand
(RTTNews) - Avnet, Inc. (AVT), an electronic components distributor, on Wednesday reported a surge in earnings and sales for the first quarter of fiscal 2027, due to stronger demand.
For the three-month period to October 3, the company posted a net income of $ 282.172 million, or $3.28 per share, compared with $51.745 million, or $0.61 per share in the same period last year.
Excluding items, profit was $312.118 million, or $3.63 per share, higher than $70.795 million, or $0.84 per share in the prior year.
Operating profit stood at $474.736 million as against $142.032 million a year ago. Net sales improved to $10.717 billion from the prior year's $5.898 billion.
AVT was down by 0.33% at $88.44 in the pre-market trade on the Nasdaq.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Avnet Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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