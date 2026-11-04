Avnet Q1 Results Surge On Stronger Demand

(RTTNews) - Avnet, Inc. (AVT), an electronic components distributor, on Wednesday reported a surge in earnings and sales for the first quarter of fiscal 2027, due to stronger demand.

For the three-month period to October 3, the company posted a net income of $ 282.172 million, or $3.28 per share, compared with $51.745 million, or $0.61 per share in the same period last year.

Excluding items, profit was $312.118 million, or $3.63 per share, higher than $70.795 million, or $0.84 per share in the prior year.

Operating profit stood at $474.736 million as against $142.032 million a year ago. Net sales improved to $10.717 billion from the prior year's $5.898 billion.

AVT was down by 0.33% at $88.44 in the pre-market trade on the Nasdaq.