AVIX gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AVIX präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

AVIX vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2.52 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.900 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 732.9 Millionen JPY, gegenüber 893.0 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17.92 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch