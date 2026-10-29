Aviva Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aviva Industries äusserte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.14 INR. Im Vorjahresviertel hatte Aviva Industries 1.12 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 289.6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 860.08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aviva Industries einen Umsatz von 30.2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch