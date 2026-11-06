Avista: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Avista hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.57 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.360 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 421.0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 403.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch