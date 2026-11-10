AVISTA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AVISTA hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13.44 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 26.11 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35.68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40.65 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29.96 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch