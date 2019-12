Avis - Santé Canada saisit trois types de gouttes oculaires non homologuées des magasins Floy Beauty à Toronto, en Ontario, parce qu'ils posent de graves risques à la santé

OTTAWA, le 20 déc. 2019 /CNW/ - Santé Canada avise les consommateurs qu'ils ont saisi trois types de gouttes oculaires non homologuées chez deux détaillants Floy Beauty à Toronto, en Ontario, parce qu'elles posent de graves risques à la santé. Ces produits sont Santen Sante FX Neo, Santen Sante FX V+ et Santen Sante Antibacterial Eye Drops (gouttes antibactériennes),

Selon l'étiquette sur l'emballage, ces produits contiennent des médicaments d'ordonnance. Les médicaments d'ordonnance ne doivent être pris que sur les conseils d'un professionnel de la santé qui en assure le suivi, parce qu'ils servent à traiter des problèmes de santé particuliers et peuvent avoir des effets secondaires graves.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. L'innocuité, l'efficacité et la qualité des produits de santé qui n'ont pas été homologués par Santé Canada n'ont pas été évaluées, et ces produits peuvent présenter de graves risques pour la santé. À titre d'exemple, les médicaments non homologués peuvent être contaminés, contenir des ingrédients dangereux qui ne figurent pas sur l'étiquette ou pourraient ne pas contenir le médicament indiqué sur l'étiquette.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou qui utilisent les produits concernés.

Produit Risque Emplacement du commerce Santen Sante FX Neo Selon l'étiquette, le produit contient de la néostigmine méthylsulfate et de l'acide aminocaproïque Floy Beauty 5, chemin Northtown Toronto, ON Floy Beauty 4750, rue Yonge Pièce 147, North York, ON Santen Sante FX V+ Selon l'étiquette, le produit contient de la néostigmine méthylsulfate et de l'acide aminocaproïque Floy Beauty 5, chemin Northtown Toronto, ON Floy Beauty 4750, rue Yonge Pièce 147, North York, ON Santen Sante Antibacterial Eye Drops (gouttes antibactériennes) Selon l'étiquette, le produit contient de la sulfaméthoxazole Floy Beauty 5, chemin Northtown Toronto, ON

Conseils aux consommateurs

Cessez de prendre ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ces produits et que vous vous inquiétez pour votre santé.

Lisez l'étiquette des produits pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification du médicament (DIN), un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) ou un numéro de produit de santé naturel (NPN) de huit chiffres. Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la base de données sur les produits pharmaceutiques et la base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada .

Contexte

L'acide aminocaproïque est un ingrédient médicamenteux d'ordonnance utilisé pour réduire les saignements dans diverses situations cliniques. L'exposition de l'œil à l'acide aminocaproïque peut affecter l'œil lui-même, et l'acide peut être absorbé par le sang à travers les canaux lacrymaux. Les effets secondaires peuvent inclure des yeux larmoyants, des changements de la vision, des maux de tête, des étourdissements, des nausées, une faiblesse musculaire et des éruptions cutanées.

Méthylsulfate de néostigmine : Il n'y a pas de gouttes oculaires contenant du méthylsulfate de néostigmine dont la vente est autorisée au Canada. Des médicaments similaires à la néostigmine ont déjà été utilisés pour le traitement du glaucome, mais ils ne sont plus couramment utilisés en raison du nombre important d'effets secondaires possibles touchant les yeux, notamment vision éloignée trouble, mal de tête frontal, spasmes des paupières, yeux rouges et injectés de sang, cataractes, réactions allergiques, kystes de l'iris et décollement de la rétine. Par ailleurs, ils peuvent provoquer un type particulier d'attaque de glaucome. Ils peuvent aussi entraîner de graves effets secondaires cardiaques ou respiratoires s'ils sont absorbés dans le nez en passant par les conduits lacrymaux.

Le sulfaméthoxazole : C'est un antibiotique sulfamidé d'ordonnance, normalement pris par voie orale pour traiter les infections bactériennes affectant la vessie, les poumons ou le tube digestif. Santé Canada n'a pas homologué de gouttes ophtalmiques contenant du sulfaméthoxazole. Le sulfaméthoxazole pris par voie orale a des effets secondaires rares, notamment, insuffisance hépatique, insuffisance rénale, incapacité de produire des cellules sanguines, réactions allergiques dans les poumons et réactions cutanées de formation de cloques graves (syndrome de Stevens-Johnson et épidermolyse bulleuse toxique) pouvant entraîner la mort. Ses effets secondaires communs incluent nausées, vomissements, diarrhée, maux de tête, éruption cutanée, fatigue, saignements de nez, perte de cheveux et muguet. Les femmes enceintes et celles qui allaitent, de même que les nourrissons de moins de 2 mois, ne devraient pas prendre de médicaments sulfamidés.

SOURCE Santé Canada