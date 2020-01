Avis - Santé Canada a saisi deux crèmes éclaircissantes non homologuées de marque ZO Medical du Toronto Dermatology Centre de North York (Ontario) parce qu'elles peuvent présenter de graves risque...

OTTAWA, le 3 janv. 2020 /CNW/ -

Résumé

Produits : Crème blanchissante et correctrice avec 20 % vitamine C Melamin-C de ZO Medical et crème de mélange éclaircissante Melamix de ZO Medical.

Crème blanchissante et correctrice avec 20 % vitamine C Melamin-C de ZO Medical et crème de mélange éclaircissante Melamix de ZO Medical. Problème : Les produits ne sont pas homologués, et leurs étiquettes indiquent la présence d'un médicament d'ordonnance, ce qui peut présenter de graves risques pour la santé.

Les produits ne sont pas homologués, et leurs étiquettes indiquent la présence d'un médicament d'ordonnance, ce qui peut présenter de graves risques pour la santé. Ce qu'il faut faire : Cessez d'utiliser ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Problème

Santé Canada avise la population canadienne qu'il a saisi deux crèmes éclaircissantes non homologuées de marque ZO Medical du Toronto Dermatology Centre (400-4256, rue Bathurst) de North York (Ontario) parce qu'elles peuvent présenter de graves risques pour la santé, notamment ampoules, formation de cicatrices, décoloration de la peau et peut-être cancer.

Les étiquettes des produits indiquent qu'ils contiennent 4 % d'hydroquinone. Depuis le 30 juin 2019, une ordonnance d'un professionnel de la santé est exigée pour la vente au Canada de produits destinés à être utilisés sur la peau qui contiennent plus de 2 % d'hydroquinone. Les médicaments d'ordonnance ne doivent être pris que sur l'avis d'un professionnel de la santé qui en assure le suivi, parce qu'ils servent à traiter des problèmes de santé particuliers et peuvent avoir des effets secondaires graves.

Santé Canada a retiré l'homologation de tous les produits pour usage topique contenant plus de 2 % d'hydroquinone auparavant offerts en vente libre, et des entreprises ont procédé au retrait volontaire de ces produits du marché canadien. Malgré le fait qu'il est illégal de vendre des produits de santé non homologués et que les produits ont été retirés du marché, Santé Canada a déterminé que les deux produits étaient en vente au Toronto Dermatology Centre, d'où ils ont ensuite été saisis.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou qui utilisent les produits visés.

Produits visés

Photo Produit Médicament d'ordonnance indiqué sur l'étiquette du produit

Crème blanchissante et correctrice avec 20 % vitamine C Melamin-C de ZO Medical 4 % d'hydroquinone

Crème de mélange éclaircissante Melamix de ZO Medical 4 % d'hydroquinone

Ce que doivent faire les consommateurs

Cessez d'utiliser ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant ces produits.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a saisi les deux produits en question et a ordonné au centre de cesser la vente de produits de santé non homologués. Si d'autres problèmes d'innocuité sont découverts, le Ministère prendra les mesures qui s'imposent et en informera la population canadienne, au besoin.

Contexte

L'hydroquinone pour usage topique (sur la peau) en concentration supérieure à 2 % est un médicament d'ordonnance utilisé pour éclaircir des taches foncées sur la peau de différentes origines (p. ex. exposition au soleil, lésion de la peau, grossesse, prise de médicaments, vieillissement). Les personnes allergiques à l'hydroquinone et celles qui prennent des médicaments qui rendent leur peau photosensible (sensible à la lumière) ne devraient pas prendre d'hydroquinone. L'utilisation d'hydroquinone est aussi déconseillée chez les femmes enceintes ou qui allaitent et les enfants. Ce médicament d'ordonnance devrait être utilisé avec prudence par les personnes qui ont déjà eu un cancer. Ses effets secondaires incluent des réactions cutanées comme des rougeurs, une peau sèche ou gercée, des brûlures, des picotements, de la desquamation (peau qui pèle), des démangeaisons, une photosensibilité accrue, des coups de soleil, des ampoules ou la formation de cicatrices. L'hydroquinone peut causer une décoloration de la peau (c.-à-d. formation de taches bleues, noires ou blanches) qui, dans certains cas, peut altérer l'apparence. Chez des animaux de laboratoire, l'exposition à long terme à l'hydroquinone a été associée au cancer.

Images

Crème blanchissante et correctrice avec 20 % vitamine C Melamin-C de ZO Medical

Crème de mélange éclaircissante Melamix de ZO Medical

