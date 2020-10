Avis - Saisie de multiples produits de santé non homologués pouvant présenter de graves risques pour la santé dans des magasins de l'Ontario, du Québec et de l'Alberta

OTTAWA, ON, le 21 oct. 2020 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les produits énumérés ci-dessous peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris ce que les Canadiens et les Canadiennes devraient faire, consultez l' avis de sécurité en ligne .

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. La population canadienne est invitée à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Gomme Rhino 15 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. A & J Variety 324, rue Rawdon, Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther Extreme 25 000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse antérieure du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Dundas West Convenience 5449, rue Dundas Ouest, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Elephant 9000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Dundas West Convenience 5449, rue Dundas Ouest, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Wild Bull Gold Extreme Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil, de tadalafil et de propionate de testostérone. Dundas West Convenience 5449, rue Dundas Ouest, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 Platinum 35 000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse antérieure du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Dundas West Convenience 5449, rue Dundas Ouest, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 Platinum 35 000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse antérieure du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Lucky's Variety & Coin Laundry 81, rue Stanley, Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail 3800 Hard Rock Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Big Bear Food Mart 159, chemin Highland Est, Kitchener (Ontario) Le détaillant a retiré le produit des étalages Rhino 25 Titanium 200K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. Dairy Jug 3884, rue Bloor Ouest, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Hoffman Mini Mart 124, rue Hoffman, Kitchener (Ontario) Le détaillant a retiré le produit des étalages Maximum Power Bang All Night Long Amélioration de la performance sexuelle L'analyse antérieure de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Hoffman Mini Mart 124, rue Hoffman, Kitchener (Ontario) Le détaillant a retiré le produit des étalages Rhino 7 Platinum 5000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse antérieure de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbe. Hoffman Mini Mart 124, rue Hoffman, Kitchener (Ontario) Le détaillant a retiré le produit des étalages 3800 Hard Rock Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Stop 2 Shop 3A-101, chemin Hazelglen, Kitchener (Ontario) Le détaillant a retiré le produit des étalages Rush Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence d'isobutanol. Source Adult Video 10210, chemin Macleod Sud, Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Jungle Juice Platinum Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence d'isobutanol. Source Adult Video 10210, chemin Macleod Sud, Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail ResERECTION Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Rhino Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence d'aminotadalafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Alien 2 Power Platinum 11 000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence d'aminotadalafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther Platinum 30K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbine est mentionnée sur l'étiquette. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Double Diamond - Works Wonder Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable saisi précédemment chez un autre détaillant a révélé la présence de sildénafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Atomic 41 000 MG Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Eruption 35 000 MG Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Gold Lion Gold Label 3000 MG Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et d'hydroxythiohomosildénafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Go-Rilla Formula Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence d'hydroxythiohomosildénafil Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Jaguar 3000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable saisi précédemment chez un autre détaillant a révélé la présence de tadalafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Lipstick 12 000 MG Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de mitragynine (kratom). Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Lucky Lady Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Master Zone 1500 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Poseidon Platinum 3500 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Red Shoe 1 200 mg Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de mitragynine (kratom). Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Titanium 4000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil et de sildénafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 25 Platinum 35 000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 Platinum 15 000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 platinum 5000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Slam 29 000 MG Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Spanish Fly 20 000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Super Panther 7K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbine est mentionnée sur l'étiquette. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Titanium 4000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil et de sildénafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 Platinum 35 000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Spanish Fly 22 000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Boutique Sexy et cie - La Capoterie 2061, rue St-Denis, Montréal (Québec) Produit saisi au point de vente au détail

Pour voir des photos de ces produits, veuillez consulter l' avis de sécurité en ligne .

