Avis - Rappel de deux lots de comprimés de laxatif à base de séné de marque Riva (Riva-Senna) de 8,6 mg en raison d'une contamination microbienne

Produits : Comprimés de laxatif à base de séné de marque Riva (Riva-Senna) de 8,6 mg (NPN 80079605).

Laboratoire Riva inc. procède au rappel de deux lots (C9718 et C9719) en raison d'une contamination microbienne. Ce qu'il faut faire : Vérifiez si vous avez le produit rappelé et, si oui, arrêtez d'en prendre. Consultez un professionnel de la santé si vous avez pris ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Problème

Laboratoire Riva inc. procède au rappel de deux lots (C9718 et C9719) de comprimés de séné de marque Riva (Riva-Senna) de 8,6 mg (NPN 80079605) en raison d'une contamination microbienne. Le produit est un laxatif habituellement utilisé pour le soulagement de la constipation. Les lots rappelés ont été vendus au Québec et en Ontario.

L'ingestion du produit contaminé peut entraîner des symptômes comme un malaise abdominal ou des douleurs abdominales, de la diarrhée, des nausées et des vomissements. Les enfants, les femmes enceintes, les aînés et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent être plus susceptibles de développer des effets indésirables d'une contamination microbienne.

Santé Canada surveillera le rappel de l'entreprise et informera la population canadienne si de nouveaux renseignements relatifs à l'innocuité concernant ce problème deviennent connus.

Produits visés

Deux lots de comprimés de laxatif à base de séné de marque Riva (Riva-Senna) de 8,6 mg (NPN 80079605)

Lot C9718 (bouteilles de 100 comprimés)

Lot C9719 (bouteilles de 1 000 comprimés)

Ce que vous devriez faire

Arrêtez d'utiliser le produit rappelé. Rapportez tout produit inutilisé à l'endroit où il a été acheté.

Communiquez avec votre professionnel de la santé si vous avez pris ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Communiquez avec Laboratoire Riva inc. sans frais au 1-800-363-7988, ou par courriel à retraitrecall@labriva.com, si vous avez des questions à propos de ce rappel.

retraitrecall@labriva.com, si vous avez des questions à propos de ce rappel. Signalez tout événement indésirable associé à un produit de santé et transmettez toute plainte à ce sujet à Santé Canada.

