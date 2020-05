Avis - Protégez-vous et protégez votre famille contre les empoisonnements : lisez et suivez toujours les directives de l'étiquette lorsque vous utilisez des désinfectants pour les mains, des désin...

Résumé

Produits

Divers désinfectants pour les mains, désinfectants et produits d'entretien ménager, et produits javellisants

Question

Santé Canada met en garde les Canadiens contre les risques d'empoisonnement liés à l'utilisation inappropriée de désinfectants pour les mains, de produits d'entretien ménager et de produits javellisants.

Que faire

Lisez et suivez toujours les directives sur les étiquettes des produits.

OTTAWA, le 5 mai 2020 /CNW/ - Santé Canada met en garde les Canadiens contre les risques liés à l'utilisation inappropriée de désinfectants pour les mains, de désinfectants et de produits d'entretien ménager et de produits javellisants et leur rappelle de toujours lire et suivre les directives sur les étiquettes des produits.

La pandémie de la COVID‑19 a entraîné une augmentation de la demande et de l'utilisation de ces produits. Cependant, plusieurs cas d'empoisonnement involontaire ont été signalés en raison de leur utilisation inappropriée.

Entre février et mars de cette année, les centres antipoison du Canada ont reçu 58 % plus de cas d'empoisonnement ou d'exposition à des désinfectants pour les mains, à des désinfectants, à des produits d'entretien ménager et à des produits javellisants, comparativement à la même période l'an dernier.

Désinfectants pour les mains

L'une des meilleures façons de prévenir la propagation de la COVID‑19 est de vous laver les mains fréquemment avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Lorsque ce n'est pas possible, Santé Canada recommande d'utiliser un désinfectant pour les mains autorisé dont le taux d'alcool est d'au moins 60 %. Les étiquettes des désinfectants pour les mains autorisés portent un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro d'identification du médicament (DIN). Santé Canada a publié une liste de désinfectants pour les mains autorisés, qui est mise à jour quotidiennement, du lundi au vendredi.

Comme pour tous les produits de santé, lisez et suivez toujours les directives sur l'étiquette du produit. N'avalez jamais de désinfectant pour les mains, et gardez en tout temps ce produit hors de la portée des enfants. Surveillez toujours les jeunes enfants lors de l'utilisation de désinfectants pour les mains, car l'ingestion même de petites quantités peut être dangereuse ou mortelle.

Désinfectants pour surfaces dures

Les désinfectants pour surfaces dures sont des liquides, des vaporisateurs et des lingettes conçus pour être utilisés sur des surfaces dures afin de tuer les germes (bactéries et virus). Ils peuvent jouer un rôle crucial dans la réduction de la propagation de la COVID‑19. Ces produits contiennent toujours des directives d'utilisation claires, y compris la durée pendant laquelle la surface doit être visiblement mouillée pour être désinfectée. Ces renseignements sont indiqués sur l'étiquette du produit dans le mode d'emploi.

Les mises en garde sont claires et bien en évidence sur l'étiquette de l'emballage afin que les Canadiens disposent de l'information dont ils ont besoin pour utiliser ces produits de façon sécuritaire. Lorsque vous utilisez un désinfectant pour surfaces dures, utilisez uniquement la quantité recommandée et assurez-vous d'avoir une bonne ventilation. Les étiquettes des désinfectants pour surfaces dures autorisés afficheront un DIN.

Comme les désinfectants peuvent irriter les yeux et la peau, lavez-vous toujours soigneusement les mains après les avoir utilisés. Ne jamais boire ou injecter de produits désinfectants et les garder en tout temps hors de la portée des enfants. Les étiquettes indiquent les consignes de premiers soins appropriées et si de l'équipement de protection doit être porté pendant l'utilisation du produit (p. ex., gants en caoutchouc).

Produits d'entretien ménager et eau de Javel

Les produits d'entretien ménager éliminent les germes, la saleté et les impuretés des surfaces grâce à du savon (ou du détergent) et de l'eau. Le nettoyage ne tue pas nécessairement les germes, mais il les enlève et réduit leur nombre et le risque de répandre des infections.

L'eau de Javel (à base de chlore) peut être utilisée pour tuer les bactéries, les champignons et les virus. Toutefois, elle peut irriter ou brûler la peau, les yeux ou les poumons si elle n'est pas manipulée correctement. Les produits javellisants ne doivent jamais être mélangés avec d'autres produits de nettoyage, particulièrement les nettoyants pour vitres, d'autres produits contenant de l'ammoniac, ou des acides comme le vinaigre. Les mélanges d'eau de Javel avec de l'ammoniac ou d'autres produits chimiques peuvent produire des gaz toxiques.

Assurez une ventilation adéquate en ouvrant les fenêtres et les portes et en faisant fonctionner les ventilateurs d'extraction pendant et après l'utilisation de ces produits. Portez des lunettes de protection et des gants en caoutchouc pour vous protéger les yeux et la peau lorsque vous utilisez de l'eau de Javel. Comme dans le cas de tout autre produit chimique d'entretien ménager, gardez l'eau de Javel hors de la vue et de la portée des enfants.

Lorsque vous préparez une solution d'eau de Javel diluée, préparez seulement la quantité dont vous avez besoin. Ne conservez jamais d'eau de Javel diluée en surplus pour un usage ultérieur : elle pourrait être utilisée par mégarde à d'autres fins et causer des accidents graves. Ne vous lavez jamais, ni ne lavez vos enfants, avec de l'eau de Javel ou de l'eau de Javel diluée. N'ingérez jamais de produits d'entretien ménager ni d'eau de Javel.

Ce que vous devez faire

Lisez et suivez toujours les directives sur l'étiquette du produit.

Limitez la propagation de la COVID‑19 en vous lavant les mains fréquemment avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Si cela n'est pas possible, utilisez un désinfectant pour les mains qui contient au moins 60 % d'alcool et qui a été approuvé par Santé Canada .

. Vérifiez si un produit et ses allégations ont été autorisés à la vente par Santé Canada .

. Les désinfectants pour les mains autorisés portent un numéro d'identification du médicament (DIN) ou un numéro de produit naturel (NPN) de huit chiffres sur leur étiquette et figurent sur la liste de désinfectants pour les mains autorisés par Santé Canada.



Les désinfectants pour surfaces dures autorisés portent un numéro DIN de huit chiffres sur leur étiquette et figurent sur la liste des désinfectants à utiliser contre le SRAS-CoV-2 (virus COVID-19).

Si vous ou quelqu'un d'autre avez été en contact avec l'un de ces produits ménagers et que vous pensez qu'il y a un risque pour votre santé ou celle d'une autre personne :

Appelez immédiatement un centre antipoison ou votre fournisseur de soins de santé.



Ayez l'étiquette du produit à portée de main pour fournir ses renseignements à la personne qui répond au téléphone.



Apportez le contenant original du produit avec vous lorsque vous allez chercher de l'aide.



Signalez l'incident à Santé Canada.

Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de l'achat, de l'utilisation, de l'entreposage et de l'élimination sécuritaires des produits de santé et des produits chimiques ménagers sur le site Web de Santé Canada.

Pour obtenir les renseignements les plus récents et les plus à jour sur la COVID‑19, visitez Canada.ca/coronavirus.

