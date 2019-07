Avis - Nutrabolics Inc. rappelle volontairement « Blackout », un aide-sommeil non autorisé qui peut présenter de graves risques pour la santé

OTTAWA, le 11 juill. 2019 /CNW/ - À la demande de Santé Canada, Nutrabolics Inc. rappelle volontairement l'aide‑sommeil Blackout étant donné que l'étiquette du produit mentionne la présence de l‑tryptophane en quantité normalement vendue sur ordonnance et que le produit peut présenter de graves risques pour la santé. Blackout n'est pas autorisé par Santé Canada, ce qui signifie que l'innocuité, l'efficacité ou la qualité du produit n'ont pas été évaluées.

Les médicaments d'ordonnance doivent être pris uniquement sur recommandation et sous la supervision d'un professionnel de la santé, parce qu'ils sont destinés au traitement de maladies précises et qu'ils peuvent provoquer de graves effets secondaires.

Blackout peut avoir été vendu par différents détaillants, en ligne et en magasin, à l'échelle du Canada.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé Blackout.

Produits touchés

Blackout de Nutrabolics Inc.

Ce que vous devrez faire

Cessez d'utiliser le produit. Consultez un professionnel de la santé si vous avez pris ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Retournez toute quantité non utilisée à l'endroit où vous avez acheté le produit.

Communiquez avec Nutrabolics Inc. au 1-800-568-8781 ou à www.nutrabolics.com/pages/contact si vous avez des questions au sujet du présent rappel.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vous assurer que Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits de santé autorisés portent un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de remède homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez aussi faire une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada pour savoir si un produit est autorisé.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada surveille le bon déroulement du rappel. Si d'autres préoccupations en matière de sécurité sont soulevées, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera les Canadiens, au besoin.

Contexte

Le l-tryptophane est un médicament vendu sur ordonnance à des doses supérieures à 220 mg par jour. À de telles doses, ce médicament devrait être pris uniquement sous la supervision d'un professionnel de la santé en raison du risque élevé d'effets secondaires graves et d'interactions médicamenteuses dangereuses. Le l-tryptophane est prescrit au Canada en association avec des antidépresseurs pour le traitement de troubles dépressifs. Sécheresse de la bouche, étourdissements, nausées, maux de tête et problèmes sexuels comptent parmi les effets secondaires possibles. De rares cas de syndrome sérotoninergique ont été signalés, attribuables à la prise du l-tryptophane avec d'autres médicaments, dont certains qui agissent sur le système nerveux central. Le syndrome sérotoninergique est une réaction potentiellement mortelle qui se caractérise notamment par une température corporelle élevée, de l'agitation, de la sudation, une fréquence cardiaque élevée, de l'hypertension, une rigidité musculaire, de la confusion et des convulsions.

