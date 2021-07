Avis - Des produits de santé non homologués vendus pour améliorer la performance sexuelle et saisis à un Dépanneur Boni-Soir à Laval, au Québec, peuvent présenter de graves risques pour la santé

OTTAWA, ON, le 12 juill. 2021 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les produits énumérés ci-dessous peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris les mesures que les Canadiens et les Canadiennes peuvent prendre, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Les membres de la population canadienne sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Black Panther Platinum 30k Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbé Dépanneur Boni-Soir 3165, boulevard Saint-Elzéar O Laval (Qc) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 Extreme 35000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire précédemment

saisi chez d'autres détaillants a

révélé la présence de tadalafil Dépanneur Boni-Soir 3165, boulevard Saint-Elzéar O Laval (Qc) Produit saisi au point de vente au détail

Images

Pour voir des photos de ces produits, veuillez consulter l'avis de sécurité en ligne.

