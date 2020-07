Avis de santé publique - Éclosion de Salmonella visée par une enquête

OTTAWA, ON, le 24 juill. 2020 /CNW/ -

Pourquoi tenir compte du présent avis

L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux de santé publique, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et Santé Canada pour enquêter sur une éclosion de salmonellose dans cinq provinces.

Pour l'instant, la source de l'éclosion n'a pas été déterminée, mais les partenaires de la santé et de la sécurité alimentaire enquêtent sur ce qui rend les gens malades. L'éclosion est en cours, car les maladies récentes continuent d'être signalées à l'Agence de santé publique du Canada.

Les salmonelles se trouvent naturellement dans les intestins des animaux, des reptiles et des oiseaux. Les bactéries sont le plus souvent transmises aux personnes lorsqu'elles consomment des aliments contaminés. Ces aliments proviennent souvent de sources animales, comme la volaille, le bœuf, le lait ou les œufs, mais peuvent également inclure des fruits, des légumes et des herbes.

Afin de prévenir d'autres maladies, il est conseillé aux Canadiens de se laver les mains fréquemment et d'utiliser des pratiques sûres de manipulation des aliments pour prévenir les salmonelloses.

Cet avis de santé publique sera mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête.

Résumé de l'enquête

Au 24 juillet 2020, 59 cas confirmés de Salmonella Newport liés à cette éclosion ont été recensés dans les provinces suivantes : Colombie-Britannique (23), Alberta (31), Manitoba (3), Ontario (1), et Île-du-Prince-Édouard (1). Les personnes sont tombées malades entre la mi-juin et la mi-juillet 2020. Des données sur 28 cas sont accessibles. De ces 28 personnes atteintes, six ont été hospitalisées. Aucun décès n'a été signalé. Les personnes qui sont tombées malades sont âgées entre 11 et 77 ans. La majorité des cas (54 %) sont des femmes.

Les centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis enquêtent également sur une éclosion de SalmonellaNewport qui a une empreinte génétique similaire à celle des maladies signalées dans cette éclosion. Les enquêteurs du Canada et des États-Unis collaborent pour échanger des informations afin de déterminer la source de l'éclosion.

Il est possible que des maladies plus récentes soient signalées lors de l'éclosion, car il s'écoule un certain temps entre le moment où une personne tombe malade et celui où la maladie est signalée aux responsables de la santé publique. Pour cette éclosion, la période de déclaration de la maladie est de deux à quatre semaines.

Qui est le plus à risque

N'importe qui peut être atteint d'une Salmonellose, mais les enfants de 5 ans et moins, les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus susceptibles de contracter une maladie grave.

La majorité des personnes qui tombent malades à la suite d'une Salmonellose se rétablissent complètement après quelques jours. Il est possible que certaines personnes soient infectées par la bactérie et ne tombent pas malades ou ne présentent aucun symptôme, mais qu'elles puissent néanmoins transmettre l'infection à d'autres.

Ce que vous devriez faire pour protéger votre santé

Il est difficile de savoir si un produit est contaminé par la salmonelle, car on ne peut pas la voir, la sentir ou la goûter. Pour aider à prévenir les Salmonellose, l'Agence de santé publique du Canada recommande de suivre les conseils de manipulation des aliments. Les conseils suivants peuvent vous aider à réduire le risque de tomber malade, mais ils ne l'éliminent pas totalement.

Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon pendant au moins 20 secondes avant et après avoir manipulé de la viande crue et des fruits et légumes frais.

Cuisinez les aliments à une température de cuisson sécuritaire interne qui a été vérifiée au moyen d'un thermomètre numérique.

Lisez et suivez toujours les instructions de cuisson données sur l'emballage de tout produit alimentaire.

Conservez les aliments crus à l'écart des autres aliments lorsque vous faites vos courses, rangez, reconditionnez, cuisinez et servez des aliments.

Lavez soigneusement les fruits et légumes frais à l'eau courante fraîche, même si vous avez l'intention de les peler. Cela permet d'éviter la propagation de toute bactérie qui pourrait être présente.

Ne rincez jamais la viande crue avant de l'utiliser, car les bactéries peuvent se propager partout où l'eau éclabousse, ce qui augmente les risques pour la sécurité.

Désinfectez les comptoirs, les planches à découper et les ustensiles avant et après la préparation des aliments. Utilisez un désinfectant pour cuisine (en suivant les instructions sur le récipient) ou une solution d'eau de Javel (5 ml d'eau de Javel domestique pour 750 ml d'eau), et rincez à l'eau.

Utilisez des essuie-tout pour essuyer les surfaces de la cuisine ou changez de torchon quotidiennement pour éviter le risque de contamination croisée et la propagation des bactéries, et évitez d'utiliser des éponges, car elles sont plus difficiles à maintenir exemptes de bactéries.

Utilisez une planche à découper pour les fruits et légumes frais, et une autre pour la viande, la volaille, le poisson et les fruits de mer crus.

Placez les fruits et légumes pelés ou coupés sur une assiette propre distincte ou dans un récipient pour éviter toute contamination croisée.

Si l'on vous a diagnostiqué une infection à Salmonelles ou toute autre maladie gastro-intestinale, ne cuisinez pas pour d'autres personnes.

ou toute autre maladie gastro-intestinale, ne cuisinez pas pour d'autres personnes. Communiquez avec votre autorité locale de santé publique pour signaler tout problème de sécurité alimentaire dans les restaurants ou les épiceries, ou si vous soupçonnez une intoxication alimentaire provenant d'un restaurant ou d'autres établissements alimentaires.

Symptômes

Les symptômes d'une infection à salmonelles , appelée salmonellose, se manifestent généralement de 6 à 72 heures après l'exposition à une personne ou un animal infecté, ou à un produit contaminé par la bactérie Salmonella.

En voici la liste :

fièvre;

frissons;

diarrhée;

crampes abdominales;

maux de tête;

nausées;

vomissements.

Les symptômes durent habituellement de 4 à 7 jours. Les personnes en bonne santé qui contractent la salmonellose se rétablissent souvent sans traitement. Il peut parfois être nécessaire de prendre des antibiotiques. Dans certains cas, l'infection peut rendre gravement malade et exiger l'hospitalisation. Les personnes qui contractent la salmonellose peuvent être contagieuses durant des jours, voire des semaines. Les personnes qui ont des symptômes ou des problèmes médicaux sous-jacents devraient communiquer avec un professionnel de la santé si elles soupçonnent qu'elles ont contracté la salmonellose.

Ce que fait le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les Canadiens contre les éclosions de maladies entériques.

L'Agence de la santé publique du Canada dirige le volet sur la santé humaine de l'enquête liée à cette éclosion et communique régulièrement avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux afin de surveiller l'éclosion et de prendre des mesures concertées pour la combattre.

Santé Canada effectue des évaluations des risques pour la santé afin de déterminer si la présence de certaines substances ou de certains microorganismes dans les aliments constitue un risque pour la santé des consommateurs.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments mène des enquêtes sur la salubrité des aliments afin de trouver la source alimentaire possible de l'éclosion.

Le gouvernement du Canada continuera de tenir les Canadiens au courant de tout fait nouveau concernant les enquêtes.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada