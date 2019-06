Avis de sécurité important : rappel volontaire chapeaux de soleil pour bébés filles et bébés garçons Joe Fresh(MD)

BRAMPTON, ON, le 28 juin 2019 /CNW/ - Par mesure de prudence, Joe FreshMD procède au rappel volontaire de divers styles de chapeaux de soleil pour bébés filles et garçons Joe FreshMD, de tailles 0 à 12 mois et 12 à 24 mois, ainsi que des chapeaux de soleil de la fête du Canada Joe FreshMD pour bébés, petites filles et petits garçons, de tailles 0 à 12 mois, 12 à 24 mois, 1 à 3 ans et 3 à 5 ans. Le ruban de fixation des chapeaux pourrait potentiellement se détacher et causer un risque d'étouffement pour les enfants.

Les produits portant les codes de style suivants peuvent avoir été achetés entre le 1er janvier et le 28 juin 2019 :

BGS9C49019, BGS9C49012, BGS9C49013, BGS9C49016, BBS9C49016, BBS9C49017, BBS9C49019, BBS9C49022, BBS9C49025, BBS9C49026, BBS9C49027, BGS9C49028, BBS9C49028, BBS9C49001, BBS9C49002, BBS9C49005, BBS9C49006, BBS9C49007, BBS9C49011, BBS9C49012, BBS9C49013, BBS9C49018, BGS9C49001, BGS9C49002, BGS9C49003, BGS9C49005, BGS9C49006, BGS9C49007, BGS9C49008, BGS9C49010, BGS9C49011, BGS9C49017, BGS9C49018, BGS9C49020.

Les produits Joe Fresh sont vendus en ligne sur le site joefresh.com , ou aux emplacements suivants :

Ontario : FortinosMD, IndependentMD, Joe FreshMD, LoblawsMD, No FrillsMD, Real Canadian SuperstoreMD, Shoppers Drug MartMD, Wholesale ClubMD, valu-martMD, ZehrsMD et magasins affiliés indépendants

Atlantique : Atlantic SuperstoreMD, Cash & CarryMD, DominionMD, IndependentMD, Joe FreshMD, No FrillsMD, Shoppers Drug MartDM et magasins affiliés indépendants

Québec : Club EntrepotMD, Joe FreshMD, MaxiMD, PharmaprixMD, PrestoMD, ProvigoMD, Provigo le MarchéMD, AXEPMD et IntermarchéMD

Ouest : Extra FoodsMD, IndependentMD, Joe FreshMD, No FrillsMD, Real Canadian SuperstoreMD, Real Canadian Wholesale ClubMD et Shoppers Drug MartMD

Aucune blessure n'a été signalée.

Les clients peuvent retourner le produit dans n'importe quel magasin où les vêtements Joe FreshMD sont vendus et le service clientèle offrira un remboursement complet, avec ou sans facture.

Nous nous excusons auprès de la clientèle pour tout inconvénient ou inquiétude ayant résulté de ce rappel. La santé et la sécurité de nos clients et de leurs enfants sont notre priorité.

SOURCE Loblaw Companies Limited - Joe Fresh