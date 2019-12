Avis de rappel d'aliments - Rappel de « Chopped Kit » - Tournesol croquant de marque Fresh Express en raison de la bactérie E. coli O157:H7

Photos des produits sont disponibles : https://inspection.gc.ca/fra/1575846136193/1575846136974

OTTAWA, le 8 déc. 2019 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avertit les consommateurs de ne pas consommer le produit visé par un rappel décrit ci-dessous. Ce produit n'est probablement pas offert chez les détaillants. Il pourrait tout de même se trouver chez les consommateurs.

Le produit suivant a été vendu en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Produit visé par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Fresh Express « Chopped Kit » - Tournesol croquant 315 g 0 71279 30906 4 Tous les emballages qui portent une date « Meilleur avant » allant jusqu'au 07DEC19 inclusivement et un code de lot débutant par « Z » et portant la mention « Salinas » comme source de laitue romaine.

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O157:H7 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhée aqueuse ou sanguinolente. Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d'un accident vasculaire cérébral tandis que d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. Dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents. La maladie peut même causer la mort.

Renseignez-vous davantage sur les risques pour la santé

Contexte

Ce rappel découle de renseignements obtenus par l'ACIA au cours d'une enquête sur une éclosion de maladie d'origine alimentaire. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

Cas de maladie

L'Agence de la santé publique du Canada mène actuellement une enquête sur une éclosion de la maladie chez l'humain. Veuillez consulter l'avis de santé publique (www.canada.ca/fr/sante-publique/services/avis-sante-publique/2019/eclosion-e-coli-preparations-salade.html) pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enquête en cours portant sur une éclosion.

