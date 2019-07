Avis de rappel d'aliments - Rappel de certaines huîtres du Pacifique en raison de biotoxines marines qui causent une intoxication par phycotoxine paralysante (IPP)

Les photos des produits sont disponibles à : https://bit.ly/2JGck6v

OTTAWA, le 19 juillet 2019 /CNW/ - L'industrie procède au rappel de certaines huîtres du Pacifique en raison de biotoxines marines qui causent une intoxication par phycotoxine paralysante. Les produits visés décrits ci-dessous ne doivent pas être consommés.

Les produits suivants ont été vendus en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario.

Produits visés par le rappel

Transformateur Produit Format Code Date de cueillette Union Bay Seafood Ltd. « Pacific oysters, Mica's Petite Effingham Inlet » 5 douzaines « Location: BC 23-6 Landfile: 1403799 Lot: 20190715NW » « 14 July 2019 » Union Bay Seafood Ltd. « Pacific oysters Effingham Inlet Xs » 5 douzaines « Location: BC 23-6 Landfile: 1403799 Lot: 20190715NW » « 14 July 2019 » Intercity Packers Ltd. « Oyster N/shell Effingham XSM » 5 douzaines « Harvest Location: BC 23-6 LF#: 1403799 P.O. No.: 114994 » 7/14/2019

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.

Les phycotoxines paralysantes forment un groupe de toxines naturelles qui s'accumulent parfois dans les mollusques bivalves comme les huîtres, les myes, les pétoncles, les moules et les coques européennes. Les mollusques non bivalves, tels que les buccins, peuvent aussi accumuler des toxines responsables de l'IPP. La consommation de ces toxines peut causer l'IPP, qui peut se manifester par une sensation de picotement et d'engourdissement des lèvres, de la langue, des mains et des pieds ainsi que par une difficulté à avaler. Les symptômes peuvent se manifester de quelques minutes à dix heures après la consommation de l'aliment contaminé. Dans les cas graves, les symptômes peuvent inclure une difficulté à marcher, une paralysie musculaire, une paralysie respiratoire et la mort.

Contexte

Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments