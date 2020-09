Avis de rappel d'aliments (Allergène) - Rappel de Rôti de longe de porc assaisonné - Saveur d'érable et de pomme de marque le Choix du Président en raison de la présence non déclarée de moutarde

Les photos des produits sont disponibles à : https://bit.ly/368juwd

OTTAWA, ON, le 27 sept. 2020 le 27 septembre 2020 - Loblaw Companies Ltd. procède au rappel de Rôti de longe de porc assaisonné - Saveur d'érable et de pomme de marque le Choix du Président parce que ce produit contient de la moutarde qui n'a pas été déclarée sur l'étiquette. Les personnes allergiques à la moutarde ne doivent pas consommer le produit visé décrit ci-dessous.

Le produit suivant a été vendu au Québec.

Produit visé par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Le Choix du Président Rôti de longe de porc assaisonné - Saveur d'érable et de pomme 730 g 0 60383 20663 5 Meilleur avant 2020 OC 13

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.

Si vous êtes allergique à la moutarde, ne consommez pas le produit visé par le rappel puisqu'il pourrait entraîner une réaction grave, voire mortelle.

Contexte

Ce rappel a été déclenché par l'entreprise. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché le produit faisant l'objet du rappel.

Réactions

Aucune réaction liée à la consommation du produit visé n'a été signalée.

