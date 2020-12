Avis de rappel d'aliments (Allergène) - Rappel de « Blue Non-Dairy Whip Topping » de marque Merrylady en raison de la présence non déclarée de lait

Les photos des produits sont disponibles à : https://bit.ly/3mZDMwt

OTTAWA, ON, le 31 déc. 2020 /CNW/ - Dolson Marketing Inc. procède au rappel de « Blue Non-Dairy Whip Topping » de marque Merrylady parce que ce produit contient du lait qui n'a pas été déclaré sur l'étiquette. Les personnes allergiques au lait ne doivent pas consommer et les détaillants, restaurateurs, et établissements ne doivent pas vendre ou utiliser les produits visés décrits ci-dessous.

Les produits suivants ont été vendus en Ontario et pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces et territoires.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Merrylady « Blue Non-Dairy Whip Topping » 1 kg 6 953942 200677 Tous les emballages où la présence de lait n'est pas déclarée sur l'étiquette Merrylady « Blue Non-Dairy Whip Topping » 5 kg À déterminer Tous les emballages où la présence de lait n'est pas déclarée sur l'étiquette

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison ou dans votre établissement. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au lieu où ils ont été achetés.

Si vous êtes allergique au lait, ne consommez pas les produits visés par le rappel puisqu'ils pourraient entraîner une réaction grave, voire mortelle.

Contexte

Ce rappel découle d'une plainte d'un consommateur. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Réactions

Aucune réaction liée à la consommation des produits visés n'a été signalée.

