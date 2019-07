Avis de nomination - Mme Maripier Viger adjointe aux communications à l'Institut national des mines

VAL-D'OR, QC, le 12 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom du conseil d'administration de l'Institut national des mines du Québec (INMQ), le président, M. Guy Belleau, ainsi que M. Jean-François Pressé, président-directeur général, sont heureux d'accueillir la nouvelle adjointe aux communications, Mme Maripier Viger.

Mme Viger détient un baccalauréat en éducation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Tout au long de son parcours universitaire, elle s'est impliquée au sein de causes variées et a mérité plusieurs distinctions notamment la Bourse engagement de l'UQAT. Attirée par le domaine des communications, elle a offert son soutien comme adjointe aux communications à la Ville de Val-d'Or pendant ses études. Impliquée dans son milieu, elle a même œuvré comme chargée de projet pour le 75e anniversaire de la Ville de Val-Or.

Le milieu de l'éducation demeure très important pour elle puisqu'elle a travaillé pendant quelques années comme enseignante au primaire et comme conseillère pédagogique au Centre d'amitié autochtone. Elle évoluera donc dans un milieu où la communication et l'éducation se côtoient; une façon d'allier deux passions. De plus, sa vision de pédagogue saura profiter à l'ensemble de l'équipe de chercheurs de l'Institut national des mines.

Mme Viger sera d'une aide précieuse pour le département des communications de l'Institut national des mines. Elle s'occupera entre autres de la gestion du site Web et des réseaux sociaux; représentera l'Institut national des mines dans les différents kiosques lors d'événements au Québec; rédigera des articles, des communiqués et des discours afin de collaborer à la diffusion des recherches, des études et des projets pilotes de l'Institut national des mines. Son apport contribuera certainement à la réalisation du mandat de l'INMQ, celui de conseiller le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

SOURCE Institut national des mines