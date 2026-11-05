Avis Budget Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Avis Budget Group hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 297.07 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 516.57 ARS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5’153.42 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4’675.07 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch