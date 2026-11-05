Avis Budget Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Avis Budget Group hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 5.15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10.11 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.36 Prozent zurück. Hier wurden 3.44 Milliarden USD gegenüber 3.52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch