Avis Budget Group präsentierte Quartalsergebnisse

Avis Budget Group hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Avis Budget Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 21.25 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -55.660 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Avis Budget Group 2.66 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.71 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -25.250 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avis Budget Group ein EPS von -51.230 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 11.65 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11.79 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch