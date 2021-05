Avis aux médias - Un an plus tard : concilier famille, travail et études, toujours un défi!

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les représentant-e-s des médias sont prié-e-s de noter que la Coalition pour la conciliation famille-travail-études (CCFTÉ) dévoilera les résultats de son étude sur la conciliation en contexte de pandémie ce mardi 1er juin, à 11 h.

Sylvie Lévesque, porte-parole de la CCFTÉ, sera présente et disponible pour des entrevues à partir de midi.

Aide-mémoire

Quoi : Un an plus tard : concilier famille, travail et études, toujours un défi!

Quand : Mardi 1er juin, de 11 h à midi

Qui : La Coalition pour la conciliation famille-travail-études

Où : https://www.facebook.com/events/529255944763377

À propos de la CCFTÉ

La Coalition pour la conciliation famille-travail-études (CCFTÉ) représente près de deux millions de femmes et d'hommes au Québec. Elle est composée des principales organisations syndicales, féministes et communautaires œuvrant à l'amélioration des conditions de vie, de travail et d'études des travailleur-euse-s et des étudiant-e-s qui sont parents et/ou proches aidant-e-s.

