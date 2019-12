Avis aux médias - Rencontre des ministres de l'Agriculture du Canada à Ottawa pour collaborer dans le dossier des programmes de gestion des risques de l'entreprise et sur d'autres priorités

OTTAWA, le 16 déc. 2019 /CNW/ - La seconde rencontre des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture tenue cette année se terminera par les allocutions des coprésidents, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Ernie Hardeman, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario.

Événement

Point de presse

Date

17 décembre 2019

Heure

15 h 45 (heure locale)

Lieu

Centre des congrès Infinity

2901, promenade Gibford

Ottawa (Ontario) K1V 2L9

Coordonnées de la téléconférence :

Numéro sans frais (Canada/États-Unis) :

1-877-413-4814

Numéro local :

613-960-7519

Code d'accès du participant :

9200945#

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada