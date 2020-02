Avis aux médias - Réunion annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des transports et de la sécurité routière du Canada

TORONTO, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Le 14 févier 2020, le Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière se réunira pour discuter de questions d'intérêt commun concernant les transports.

Le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, et le ministre de la Voirie et de l'Infrastructure de la Saskatchewan et coprésident du Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière de cette année, l'honorable Greg Ottenbreit, tiendront un point de presse conjoint après leur réunion d'une journée.

Les représentants des médias auront également l'occasion de discuter avec les autres ministres provinciaux et territoriaux présents.

Ils peuvent aussi écouter l'allocution des ministres en suivant l'événement sur Periscope.

Date : Le vendredi 14 février 2020



Heure : 15 h 45



Endroit : Salle Maple

Hôtel Sheraton Centre Toronto

123, rue Queen Ouest

Toronto (Ontario)

M5H 2M9

SOURCE Transports Canada