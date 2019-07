Avis aux médias - Présentation de lettres de créance à la Citadelle de Québec

OTTAWA, le 5 juill. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, recevra les lettres de créance de six nouveaux chefs de mission lors d'une cérémonie à la Citadelle de Québec le mardi 9 juillet 2019, à 13 h 30.

Son Excellence madame Anahit Harutyunyan

Ambassadrice désignée de la République d'Arménie

Son Excellence monsieur Roy Kennet Eriksson

Ambassadeur désigné de la République de Finlande

Son Excellence monsieur Ralechate Lincoln Mokose

Haut-commissaire désigné du Royaume du Lesotho

Son Excellence monsieur Wadee Batti Hanna Albatti

Ambassadeur désigné de la République d'Irak

Son Excellence monsieur Sidique Abou-Bakarr Wai

Haut-commissaire désigné de la République de Sierra Leone

Son Excellence monsieur Keith Azzopardi

Haut-commissaire désigné de la République de Malte

Au sujet de la présentation de lettres de créance

À leur arrivée au Canada, avant qu'ils ne puissent exercer leurs fonctions à titre de chefs de mission, les nouveaux ambassadeurs et les nouveaux hauts‑commissaires qui proviennent de pays dont Sa Majesté la reine Elizabeth II n'est pas le chef d'État doivent être officiellement accueillis par le gouverneur général du Canada. Les hauts‑commissaires qui proviennent de pays dont la Reine est le chef d'État sont accueillis officiellement par le premier ministre du Canada. Les lettres de créance sont les documents officiels au moyen desquels ces nouveaux chefs de mission diplomatique sont présentés par leur chef d'État à titre de représentant officiel. Actuellement, plus de 180 missions sont accréditées au Canada.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cet évènement sont priés de confirmer leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall et de se présenter à la Citadelle de Québec à 13 h au plus tard, le jour de la cérémonie. Ils devront présenter leur carte de presse à la guérite de la Citadelle (Côte de la Citadelle, près de la porte Saint-Louis) et se rendre à la salle de bal par la porte de l'administration.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada