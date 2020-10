Avis aux médias - Point de presse du Parti Québécois

QUÉBEC, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Rimouski et porte-parole du Parti Québécois pour les aînés et les proches aidants, Harold LeBel, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de santé, Joël Arseneau, tiendront un point de presse, le vendredi 2 octobre à 9 h 30.

Sujet : Interpellation à la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants sur le sujet suivant : La nécessité de tenir une enquête publique indépendante sur la gestion de la pandémie de COVID-19 dans les CHSLD.

AIDE-MÉMOIRE



DATE : Le vendredi 2 octobre 2020



HEURE : 9 h 30



LIEU : Hall principal

Hôtel du Parlement

Québec

