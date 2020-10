Avis aux médias - Point de presse de la cheffe de l'opposition officielle

QUÉBEC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions, madame Dominique Anglade, informe les représentantes et les représentants des médias qu'elle tiendra un point de presse le mercredi 21 octobre 2020 à 8h20. À cette occasion, elle sera accompagnée de madame Marwah Rizqy, porte-parole en matière d'éducation, et de madame Christine St-Pierre, porte-parole en matière d'enseignement supérieur.

DATE : 21 octobre 2020



HEURE : 8h20



LIEU : Hall de l'Assemblée nationale du Québec

