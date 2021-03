Avis aux médias - Ouverture de la voie maritime : le premier bateau de la saison 2021 naviguera dès le 22 mars

ST. LAMBERT, QC, le 16 mars 2021 /CNW/ - La saison de navigation 2021 de la voie maritime du Saint-Laurent sera officiellement lancée le 22 mars 2021. Pour souligner le passage du premier bateau de l'année à l'écluse de Saint-Lambert, sur la rive-sud de Montréal, la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent tiendra un événement virtuel qui rassemblera notamment des dignitaires des gouvernements canadien, américain et québécois, ainsi que des représentants des deux Corporations canadienne et américaine.

Ce sera alors l'occasion pour la Corporation de faire le point sur la dernière année, marquée par la pandémie et la crise économique, et d'expliquer la place de la voie maritime dans la relance économique du Canada. Un présent sera également remis au capitaine du bateau, un navire de classe Trillium de Groupe CSL .

Comme il ne sera pas possible d'accéder physiquement au site de l'écluse de Saint-Lambert, des images photos et vidéo (b-roll) seront disponibles pour utilisation par les médias.

QUOI : Ouverture de la saison de navigation 2021 de la voie maritime du Saint-Laurent



OÙ : Cérémonie virtuelle (inscription obligatoire)



QUAND : Le lundi 22 mars, 2019, à 9 h



QUI : • L'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transport du Canada

• Chantal Rouleau, Ministre déléguée aux Transports, Gouvernement du Québec

• Terence Bowles, Président et chef de la direction, La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

• Craig Middlebrook, Administrateur adjoint, The Great Lakes St. Lawrence Seaway Development Corporation (États-Unis)

• Louis Martel, président et chef de la direction, Groupe CSL

Pour assister à l'événement en ligne, vous devez obligatoirement vous inscrire auprès de la personne-ressource afin de recevoir un lien personnalisé pour y assister. Si vous souhaitez obtenir une entrevue en marge de la cérémonie, veuillez également communiquer avec la personne-ressource.

