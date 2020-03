Avis aux médias - Objectif zéro déchet d'ici 2030 - La Ville de Montréal déploiera la collecte des matières organiques dans les immeubles de 9 logements et plus

MONTRÉAL, le 1er mars 2020 /CNW Telbec/ - Jean-François Parenteau, responsable de l'environnement et des services aux citoyens au sein du comité exécutif, dévoilera des détails concernant le déploiement de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de 9 logements et plus.

Date : Lundi 2 mars 2020



Heure : 11 h



Lieu : Hall d'honneur

Hôtel de ville de Montréal (édifice Lucien-Saulnier)

155, rue Notre-Dame Est

