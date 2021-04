Avis aux médias - Négociations des conventions collectives du secteur public - Action de visibilité de l'Alliance APTS-FIQ pour souligner le rejet du 3e dépôt du gouvernement Legault

QUÉBEC, le 11 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'alliance APTS-FIQ tiendra une action symbolique lundi, le 12 avril 2021 pour illustrer le rejet des dernières offres patronales. Elle veut rappeler au gouvernement Legault et à sa présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, qu'aucune entente de principe ne peut être envisagée sans assurer le rattrapage et la reconnaissance salariale des leurs 131 000 membres. Lors de cette action, les présidentes de l'APTS, Andrée Poirier, et de la FIQ, Nancy Bédard, prendront la parole.

Les représentant-e-s des médias sont invité-e-s à assister à l'événement. Les présidentes seront disponibles pour des entrevues et des prises d'images.

Aide-mémoire

Date : 12 avril 2021

Lieu : 875, Grande-Allée Est (Édifice H)

Rassemblement sur Grande-Allée

Heure : 10h45 (début des prises de paroles à 11h)

À propos de la FIQ et la FIQP

La FIQ et la FIQP comptent plus de 76 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elles sont des organisations féministes, composées à près de 90 % de femmes, vouées à la défense de leurs membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

À propos de l'APTS

L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente quelque 60 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ