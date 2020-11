Avis aux médias - Négociation des professionnel-les, des techniciennes et techniciens de la santé - « Nous avons besoin de plus de ressources! »

QUÉBEC, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Une manifestation organisée par le personnel professionnel et les techniciennes et techniciens du CIUSSS de la Capitale-Nationale se tiendra devant les bureaux du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS), sur l'heure du midi, le 24 novembre. L'action a pour but d'interpeller directement les représentantes et les représentants patronaux qui ont le mandat de négocier, car les ressources nécessaires pour que cessent la dégradation des conditions de travail et l'usure que vit le personnel du réseau de la santé et des services sociaux sont toujours insuffisantes.

Quoi : Manifestation des professionnel-les, techniciennes et techniciens de la santé Quand : Mardi 24 novembre 2020, à 12 h 15 Où : Devant les bureaux du CPNSSS, au 2400 avenue d'Estimauville, à Québec

Danny Roy, vice-président et responsable de la négociation du secteur public pour la Fédération des professionnèles de la CSN (FP-CSN) ainsi que Nicole Cliche, présidente du Syndicat des professionnèles, techniciennes et techniciens de la santé et des services sociaux Capitale-Nationale seront disponibles sur place pour des entrevues.

