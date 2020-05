Avis aux médias - Mêlée de presse du premier ministre

QUÉBEC, le 29 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une mêlée de presse du premier ministre du Québec, M. François Legault, et de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann. Afin d'assurer le bon déroulement, voici quelques consignes importantes à bien vouloir respecter :

Le port du masque est fortement recommandé

Nous accepterons uniquement une caméra pool (notez qu'il n'y aura pas d'interprète en langue des signes), un journaliste par média ainsi que 2 photographes.

Date : 29 mai 2020



Heure : 15 h



Lieu : Auditorium Claude-Édouard Hétu

CISSS de Lanaudière

260, rue Lavaltrie Sud

Joliette (Québec) J6E 5X7

SOURCE Cabinet du premier ministre