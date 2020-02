Avis aux médias : l'ombudsman des contribuables publiera un rapport sur les retards et le manque de transparence dans le traitement des déclarations de revenus et de prestations des particuliers e...

OTTAWA, le 18 févr. 2020 /CNW/ - Sherra Profit, ombudsman des contribuables, publiera Sous la norme, un rapport sur les retards et le manque de transparence dans le traitement des déclarations de revenus et de prestations des particuliers et des demandes de redressement de l'Agence du revenu du Canada.

Les retards dans le traitement des déclarations de revenus et de prestations des particuliers et des demandes de redressement comptent parmi les principales plaintes reçues par le Bureau de l'ombudsman des contribuables depuis 2015.

Mme Profit sera disponible pour rencontrer les médias :

Date : du 20 au 21 février 2020

Heure : sur rendez-vous

Format : entrevues individuelles avec Mme Profit

SOURCE Bureau de l'ombudsman des contribuables