Avis aux médias - Lockout des 1030 travailleurs d'ABI - Annonce importante du Syndicat des Métallos

MONTRÉAL, le 9 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des Métallos convie les médias à une conférence de presse lundi le 10 juin prochain, à 10 h, à l'hôtel Gouverneur de la Place Dupuis à Montréal. Il procédera à une annonce importante en lien avec le lockout qui perdure depuis le 11 janvier 2018, soit 17 mois.

Conférence de presse

Lundi le 10 juin 2019, à 10 h

Hôtel Gouverneur Place Dupuis

Salle Sherbrooke, 4e étage

1415, rue St-Hubert

Montréal (Québec) H2L 3Y9

Les 1030 syndiqués de l'Aluminerie de Bécancour ont été mis en lockout le 11 janvier 2018 par Alcoa et Rio Tinto.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)