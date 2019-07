Avis aux médias - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé, fera des annonces à Surrey et à Vancouver (Colombie-Britannique)

SURREY, BC, le 16 juill. 2019 /CNW/ -

Le 17 juillet 2019

10 h à 10 h 30 (HAP) : La ministre Petitpas Taylor annoncera du nouveau financement fédéral pour s'attaquer à la crise des opioïdes et aux menaces émergentes liées aux drogues.

Lieu

Centre récréatif Chuck Bailey, hall principal

13458 107a, avenue

Surrey (Colombie-Britannique)

Notes à l'intention des médias :

Un stationnement gratuit est disponible dans le terrain adjacent au Centre.

Le point de presse aura lieu à 10 h 20 après l'annonce.

16 h 30 à 17 h 15 (HAP) : La ministre Petitpas Taylor prononcera une allocution au Congrès mondial sur les ITS et le VIH de2019 et annoncera de nouvelles mesures du gouvernement du Canada pour réduire les infections transmissibles sexuellement et par le sang.

Lieu

Édifice Est du Vancouver Convention Centre

Salle de bal East ABC

999, Place du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Note à l'intention des médias :

Le point de presse aura lieu dans le hall d'entrée, à l'extérieur de la salle de bal East ABC, à 17 h, après l'annonce.

SOURCE Santé Canada