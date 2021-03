Avis aux médias - Les négociations dans le secteur public - Tournée de sensibilisation auprès des ministres de la CAQ responsables des régions

MONTRÉAL, le 28 mars 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de ses journées d'actions et de visibilité pour souligner que les travailleuses et travailleurs du secteur public seront sans contrat de travail depuis un an le 31 mars, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ainsi que ses syndicats affiliés impliqués dans la négociation du secteur public (SCFP-Québec, SQEES-298, SEPB, UES 800) se mobilisent pour rencontrer les ministres de la CAQ responsables des régions du Québec.

L'objectif est de sensibiliser les élus aux enjeux de la négociation du secteur public. Si plusieurs ont accepté d'être informés de l'état des discussions et d'échanger avec les travailleuses et travailleurs de leur région, certains n'ont pas encore répondu à notre invitation. Nous irons donc devant leurs bureaux pour leur livrer notre message et leur porté en main propre notre invitation à les rencontrer.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Tournée des bureaux de députés et ministres responsables des régions de la CAQ Date : 29 mars 2021 Heure : À partir de 10h Où : Granby, Québec, Drummondville, Montmagny Qui : Travailleuses et travailleurs du secteur public FTQ (SCFP, SQEES-298, SEPB-Québec, UES 800) Ministres visités François Bonnardel, ministre responsable de la région de l'Estrie

650, rue Principale, Granby (Québec)

Geneviève Guilbault, ministre responsable région de la Capitale-Nationale

810, route Jean-Gauvin, bureau 302, Québec (Québec)

André Lamontagne, ministre responsable du Centre-du-Québec

641, rue Saint-Pierre, Drummondville (Québec)

Marie-Ève Proulx, ministre responsable de la région Chaudière Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, Édifice Amable-Bélanger

6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 206 Montmagny (Québec)

Les travailleuses et travailleurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux réclament de meilleures conditions d'exercices d'emplois, des mesures d'attraction et de rétention du personnel et de meilleurs salaires. Les négociations sont en marche depuis plus d'un an et ce mercredi 31 mars marquera un an depuis la fin des conventions collectives de travail.

Statistiques pour déboulonner quelques mythes et mieux comprendre les enjeux de cette négociation :

Moyenne salariale des employés du secteur public (FTQ) : 36 155,49 $ ;

Moyenne salariale des employés occasionnels et temporaires (FTQ) du secteur public (autres que réguliers) : 28 490,15 $ ;

Retard salarial du secteur public (FTQ) : 9,2%;

Pourcentage de femmes que nous représentons (FTQ) : 73,7 % ;

Pourcentage de travailleurs et travailleuses qui n'ont pas de permanence ou de poste à temps complet (FTQ) : 43,2 %.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

Les travailleuses et travailleurs du secteur public de la FTQ sont représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (SQEES-298), le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB) et l'Union des employés et employées de service, section locale 800 (UES 800)

