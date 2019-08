Avis aux médias - Les ministres Wilkinson et Donaldson feront une annonce dans le cadre du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique

VANCOUVER, le 20 août 2019 /CNW/ - Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre du gouvernement de la Colombie-Britannique des Forêts, des Terres et des Ressources naturelles, et du Développement rural, l'honorable Doug Donaldson, feront une annonce concernant le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique. Les ministres Wilkinson et Donaldson feront également le point sur l'opération d'intervention liée au glissement rocheux à Big Bar.

Les médias sont invités à y assister. Les Ministres seront disponibles pour répondre aux questions après l'annonce.

Date : Jeudi 22 août 2019 Heure : 11 h 45 (heure locale) Lieu : Université de la Colombie-Britannique, campus de Vancouver, Faculté de foresterie

L'Atrium du Forest Sciences Centre (Rez-de-chaussée / Section de lecture)

2424 Main Mall, Vancouver (C.-B.) V6T 1Z4



Directions : UBC Atrium of Forest Sciences Centre

Cet événement sera retransmis en direct sur la page Facebook de Pêches et Océans Canada.

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Inscrivez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus au moyen de fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique