Avis aux médias - Les ministres fédéral-provinciaux/territoriaux responsables du travail se rencontrent à Fredericton

GATINEAU, QC, le 5 févr. 2020 /CNW/ - La ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, ainsi que le ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, l'honorable Trevor Holder du Nouveau-Brunswick, coprésideront une réunion des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables du travail.

Un point de presse suivra la réunion.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le jeudi 6 février 2020



HEURE : 15 h 15



ENDROIT : Palais des congrès de Fredericton

670, rue Queen

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

NOTE : On demande aux représentants des médias d'arriver au plus tard 15 minutes à l'avance pour s'inscrire auprès des responsables de la sécurité et de présenter une pièce d'identité valide aux fins d'accréditation.

On demande également aux représentants des médias qui désirent participer par téléphone d'appeler 15 minutes à l'avance pour s'inscrire.

POUR PARTICIPER À LA TÉLÉCONFÉRENCE (français)

Numéro d'accès sans frais (Canada/É.U.) :

1-866-805-7923

Numéro d'accès local: 613-960-7518

Code d'accès: 7562405#

