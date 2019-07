Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan appuient la construction d'un ensemble de logements pour les sans-abri à North Battleford

NORTH BATTLEFORD, SK, le 23 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), Ryan Bater, maire de la Ville de North Battleford, un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et Jackie Kennedy, directrice générale du Battlefords Indian Métis Friendship Centre, prendront part à l'inauguration d'un nouvel ensemble de huit logements abordables pour les personnes sans abri à North Battleford.

Date : 23 juillet 2019



Heure : 10 h 30



Endroit : 1132, 98e Rue

North Battleford (Saskatchewan)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement