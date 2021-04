Avis aux médias - Le Syndicat des débardeurs du port de Montréal réagira à l'escalade des moyens de pression de l'Association des employeurs maritimes (AEM)

MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des débardeurs du port de Montréal tiendra une conférence de presse pour réagir à l'escalade des moyens de pression de la part de l'Association des employeurs maritimes (AEM).

Alors que les parties étaient toujours en négociations, l'AEM a annoncé jeudi qu'elle modifiera les horaires de travail des débardeurs à compter de lundi prochain. C'est la deuxième fois en une semaine que l'AEM modifie les conditions de travail des débardeurs. L'AEM envenime le conflit au lieu de négocier.

Quoi : Conférence de presse du Syndicat des débardeurs du port de Montréal



Quand : Le vendredi 23 avril 2021, à 11 h



Où : La Maison des débardeurs du Port de Montréal

7020, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H1N 3L6

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de quelque 1545 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

