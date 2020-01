Avis aux médias - Le premier ministre du Québec participe à la rencontre hivernale de la National Governors Association (NGA)

QUÉBEC, le 31 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, se rend dans la capitale américaine pour la rencontre hivernale des gouverneurs américains les 7 et 8 février prochain. Cette mission permettra de positionner les intérêts du Québec auprès des décideurs américains tels que la promotion du libre-échange, l'électrification des transports et la lutte contre les changements climatiques, ainsi qu'elle permettra de faire valoir l'accès au vaste potentiel hydroélectrique qu'offre le Québec comme source d'énergie propre, fiable et abordable.

Les journalistes qui souhaitent couvrir le déplacement du premier ministre sont invités à confirmer leur présence auprès de Liliane Côté, à la Direction des communications et des affaires publiques du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, au 418 649-2400, poste 57195, ou par courriel à liliane.cote@mri.gouv.qc.caavant le lundi 3 février, à 16 h 30.

