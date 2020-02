Avis aux médias - Le ministre Wilkinson participera au Forum GLOBE 2020

VANCOUVER, le 11 févr. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, participera au Forum GLOBE 2020, le plus important et le plus ancien sommet sur le leadership en Amérique du Nord destiné aux entreprises durables.

Activité : Annonce et point de presse sur la pollution par le plastique Date : Le mercredi 12 février 2020 Heure : 11 h (HNP) Lieu : Scène de l'Exposition sur l'innovation

Centre des congrès de Vancouver Ouest

1055, Place du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)



Activité : Annonce et point de presse sur les technologies propres de la Colombie-Britannique Date : Le mercredi 12 février 2020 Heure : 15 h 30 (HNP) Lieu : Salle de la délégation d'Environnement et Changement climatique Canada et salle de presse de Globe

Centre des congrès de Vancouver Ouest

1055, Place du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

L'activité sera diffusée en direct sur le compte Twitter @environnementca.

Les représentants des médias qui prévoient y assister doivent être accrédités pour avoir accès au lieu de réunion. Pour demander une accréditation, les représentants des médias doivent remplir une demande en ligne (en anglais seulement).

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à l'activité auprès de l'équipe des Relations avec les médias. Ils seront ainsi informés si des changements y sont apportés.

